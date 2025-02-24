КотировкиРазделы
DFIV: Dimensional International Value ETF

45.11 USD 0.82 (1.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DFIV за сегодня изменился на -1.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.07, а максимальная — 45.78.

Следите за динамикой Dimensional International Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DFIV сегодня?

Dimensional International Value ETF (DFIV) сегодня оценивается на уровне 45.11. Инструмент торгуется в пределах 45.07 - 45.78, вчерашнее закрытие составило 45.93, а торговый объем достиг 1647. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFIV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional International Value ETF?

Dimensional International Value ETF в настоящее время оценивается в 45.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.55% и USD. Отслеживайте движения DFIV на графике в реальном времени.

Как купить акции DFIV?

Вы можете купить акции Dimensional International Value ETF (DFIV) по текущей цене 45.11. Ордера обычно размещаются около 45.11 или 45.41, тогда как 1647 и -1.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFIV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DFIV?

Инвестирование в Dimensional International Value ETF предполагает учет годового диапазона 34.28 - 46.71 и текущей цены 45.11. Многие сравнивают -2.59% и 12.44% перед размещением ордеров на 45.11 или 45.41. Изучайте ежедневные изменения цены DFIV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Dimensional International Value ETF?

Самая высокая цена Dimensional International Value ETF (DFIV) за последний год составила 46.71. Акции заметно колебались в пределах 34.28 - 46.71, сравнение с 45.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional International Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Dimensional International Value ETF?

Самая низкая цена Dimensional International Value ETF (DFIV) за год составила 34.28. Сравнение с текущими 45.11 и 34.28 - 46.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFIV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DFIV?

В прошлом Dimensional International Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.93 и 22.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.07 45.78
Годовой диапазон
34.28 46.71
Предыдущее закрытие
45.93
Open
45.73
Bid
45.11
Ask
45.41
Low
45.07
High
45.78
Объем
1.647 K
Дневное изменение
-1.79%
Месячное изменение
-2.59%
6-месячное изменение
12.44%
Годовое изменение
22.55%
