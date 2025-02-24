- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DFIV: Dimensional International Value ETF
Le taux de change de DFIV a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.89 et à un maximum de 46.14.
Suivez la dynamique Dimensional International Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFIV Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFIV aujourd'hui ?
L'action Dimensional International Value ETF est cotée à 46.10 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 46.10 et son volume d'échange a atteint 998. Le graphique en temps réel du cours de DFIV présente ces mises à jour.
L'action Dimensional International Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
Dimensional International Value ETF est actuellement valorisé à 46.10. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 21.44% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFIV.
Comment acheter des actions DFIV ?
Vous pouvez acheter des actions Dimensional International Value ETF au cours actuel de 46.10. Les ordres sont généralement placés à proximité de 46.10 ou de 46.40, le 998 et le 0.30% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFIV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFIV ?
Investir dans Dimensional International Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 34.28 - 46.71 et le prix actuel 46.10. Beaucoup comparent 2.70% et 17.39% avant de passer des ordres à 46.10 ou 46.40. Consultez le graphique du cours de DFIV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional International Value ETF ?
Le cours le plus élevé de Dimensional International Value ETF l'année dernière était 46.71. Au cours de 34.28 - 46.71, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 46.10 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional International Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional International Value ETF ?
Le cours le plus bas de Dimensional International Value ETF (DFIV) sur l'année a été 34.28. Sa comparaison avec 46.10 et 34.28 - 46.71 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFIV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFIV a-t-elle été divisée ?
Dimensional International Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 46.10 et 21.44% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 46.10
- Ouverture
- 45.96
- Bid
- 46.10
- Ask
- 46.40
- Plus Bas
- 45.89
- Plus Haut
- 46.14
- Volume
- 998
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 2.70%
- Changement à 6 Mois
- 17.39%
- Changement Annuel
- 21.44%
- Act
-
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Act
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Act
-
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M