DFIV: Dimensional International Value ETF
El tipo de cambio de DFIV de hoy ha cambiado un -1.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 45.07, mientras que el máximo ha alcanzado 45.78.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dimensional International Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DFIV News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DFIV hoy?
Dimensional International Value ETF (DFIV) se evalúa hoy en 45.11. El instrumento se negocia dentro de 45.07 - 45.78; el cierre de ayer ha sido 45.93 y el volumen comercial ha alcanzado 1647. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DFIV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Dimensional International Value ETF?
Dimensional International Value ETF se evalúa actualmente en 45.11. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 22.55% y USD. Monitoree los movimientos de DFIV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DFIV?
Puede comprar acciones de Dimensional International Value ETF (DFIV) al precio actual de 45.11. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 45.11 o 45.41, mientras que 1647 y -1.36% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DFIV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DFIV?
Invertir en Dimensional International Value ETF implica tener en cuenta el rango anual 34.28 - 46.71 y el precio actual 45.11. Muchos comparan -2.59% y 12.44% antes de colocar órdenes en 45.11 o 45.41. Estudie los cambios diarios de precios de DFIV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Dimensional International Value ETF?
El precio más alto de Dimensional International Value ETF (DFIV) en el último año ha sido 46.71. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 34.28 - 46.71, una comparación con 45.93 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Dimensional International Value ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Dimensional International Value ETF?
El precio más bajo de Dimensional International Value ETF (DFIV) para el año ha sido 34.28. La comparación con los actuales 45.11 y 34.28 - 46.71 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DFIV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DFIV?
En el pasado, Dimensional International Value ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 45.93 y 22.55% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 45.93
- Open
- 45.73
- Bid
- 45.11
- Ask
- 45.41
- Low
- 45.07
- High
- 45.78
- Volumen
- 1.647 K
- Cambio diario
- -1.79%
- Cambio mensual
- -2.59%
- Cambio a 6 meses
- 12.44%
- Cambio anual
- 22.55%