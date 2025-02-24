- Panoramica
DFIV: Dimensional International Value ETF
Il tasso di cambio DFIV ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.89 e ad un massimo di 46.14.
Segui le dinamiche di Dimensional International Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DFIV News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DFIV oggi?
Oggi le azioni Dimensional International Value ETF sono prezzate a 46.10. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 46.10 e il volume degli scambi ha raggiunto 998. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFIV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dimensional International Value ETF pagano dividendi?
Dimensional International Value ETF è attualmente valutato a 46.10. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 21.44% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFIV.
Come acquistare azioni DFIV?
Puoi acquistare azioni Dimensional International Value ETF al prezzo attuale di 46.10. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 46.10 o 46.40, mentre 998 e 0.30% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFIV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DFIV?
Investire in Dimensional International Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 34.28 - 46.71 e il prezzo attuale 46.10. Molti confrontano 2.70% e 17.39% prima di effettuare ordini su 46.10 o 46.40. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFIV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional International Value ETF?
Il prezzo massimo di Dimensional International Value ETF nell'ultimo anno è stato 46.71. All'interno di 34.28 - 46.71, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 46.10 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional International Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional International Value ETF?
Il prezzo più basso di Dimensional International Value ETF (DFIV) nel corso dell'anno è stato 34.28. Confrontandolo con gli attuali 46.10 e 34.28 - 46.71 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFIV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFIV?
Dimensional International Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 46.10 e 21.44%.
- Chiusura Precedente
- 46.10
- Apertura
- 45.96
- Bid
- 46.10
- Ask
- 46.40
- Minimo
- 45.89
- Massimo
- 46.14
- Volume
- 998
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 2.70%
- Variazione Semestrale
- 17.39%
- Variazione Annuale
- 21.44%
- Agire
-
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Agire
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Agire
-
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M