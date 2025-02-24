- Übersicht
DFIV: Dimensional International Value ETF
Der Wechselkurs von DFIV hat sich für heute um -1.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.07 bis zu einem Hoch von 45.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dimensional International Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DFIV heute?
Die Aktie von Dimensional International Value ETF (DFIV) notiert heute bei 45.11. Sie wird innerhalb einer Spanne von 45.07 - 45.78 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 45.93 und das Handelsvolumen erreichte 1647. Das Live-Chart von DFIV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DFIV Dividenden?
Dimensional International Value ETF wird derzeit mit 45.11 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 22.55% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFIV zu verfolgen.
Wie kaufe ich DFIV-Aktien?
Sie können Aktien von Dimensional International Value ETF (DFIV) zum aktuellen Kurs von 45.11 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 45.11 oder 45.41 platziert, während 1647 und -1.36% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFIV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DFIV-Aktien?
Bei einer Investition in Dimensional International Value ETF müssen die jährliche Spanne 34.28 - 46.71 und der aktuelle Kurs 45.11 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.59% und 12.44%, bevor sie Orders zu 45.11 oder 45.41 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFIV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dimensional International Value ETF?
Der höchste Kurs von Dimensional International Value ETF (DFIV) im vergangenen Jahr lag bei 46.71. Innerhalb von 34.28 - 46.71 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 45.93 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dimensional International Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dimensional International Value ETF?
Der niedrigste Kurs von Dimensional International Value ETF (DFIV) im Laufe des Jahres betrug 34.28. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 45.11 und der Spanne 34.28 - 46.71 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFIV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DFIV statt?
Dimensional International Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 45.93 und 22.55% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.93
- Eröffnung
- 45.73
- Bid
- 45.11
- Ask
- 45.41
- Tief
- 45.07
- Hoch
- 45.78
- Volumen
- 1.647 K
- Tagesänderung
- -1.79%
- Monatsänderung
- -2.59%
- 6-Monatsänderung
- 12.44%
- Jahresänderung
- 22.55%