DFAE: Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
A taxa do DFAE para hoje mudou para 0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.43 e o mais alto foi 31.55.
Veja a dinâmica do par de moedas Dimensional Emerging Core Equity Market ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DFAE hoje?
Hoje Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) está avaliado em 31.53. O instrumento é negociado dentro de 0.38%, o fechamento de ontem foi 31.41, e o volume de negociação atingiu 653. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFAE em tempo real.
As ações de Dimensional Emerging Core Equity Market ETF pagam dividendos?
Atualmente Dimensional Emerging Core Equity Market ETF está avaliado em 31.53. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.49% e USD. Monitore os movimentos de DFAE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DFAE?
Você pode comprar ações de Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) pelo preço atual 31.53. Ordens geralmente são executadas perto de 31.53 ou 31.83, enquanto 653 e 0.32% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFAE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DFAE?
Investir em Dimensional Emerging Core Equity Market ETF envolve considerar a faixa anual 22.68 - 32.06 e o preço atual 31.53. Muitos comparam 6.30% e 21.78% antes de enviar ordens em 31.53 ou 31.83. Estude as mudanças diárias de preço de DFAE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dimensional Emerging Core Equity Market ETF?
O maior preço de Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) no último ano foi 32.06. As ações oscilaram bastante dentro de 22.68 - 32.06, e a comparação com 31.41 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dimensional Emerging Core Equity Market ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dimensional Emerging Core Equity Market ETF?
O menor preço de Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) no ano foi 22.68. A comparação com o preço atual 31.53 e 22.68 - 32.06 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFAE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFAE?
No passado Dimensional Emerging Core Equity Market ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 31.41 e 14.49% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 31.41
- Open
- 31.43
- Bid
- 31.53
- Ask
- 31.83
- Low
- 31.43
- High
- 31.55
- Volume
- 653
- Mudança diária
- 0.38%
- Mudança mensal
- 6.30%
- Mudança de 6 meses
- 21.78%
- Mudança anual
- 14.49%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8