DFAE: Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
Le taux de change de DFAE a changé de 0.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.39 et à un maximum de 31.52.
Suivez la dynamique Dimensional Emerging Core Equity Market ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFAE aujourd'hui ?
L'action Dimensional Emerging Core Equity Market ETF est cotée à 31.41 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.80%, a clôturé hier à 31.16 et son volume d'échange a atteint 791. Le graphique en temps réel du cours de DFAE présente ces mises à jour.
L'action Dimensional Emerging Core Equity Market ETF verse-t-elle des dividendes ?
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF est actuellement valorisé à 31.41. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 14.05% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFAE.
Comment acheter des actions DFAE ?
Vous pouvez acheter des actions Dimensional Emerging Core Equity Market ETF au cours actuel de 31.41. Les ordres sont généralement placés à proximité de 31.41 ou de 31.71, le 791 et le -0.16% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFAE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFAE ?
Investir dans Dimensional Emerging Core Equity Market ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.68 - 32.06 et le prix actuel 31.41. Beaucoup comparent 5.90% et 21.32% avant de passer des ordres à 31.41 ou 31.71. Consultez le graphique du cours de DFAE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional Emerging Core Equity Market ETF ?
Le cours le plus élevé de Dimensional Emerging Core Equity Market ETF l'année dernière était 32.06. Au cours de 22.68 - 32.06, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 31.16 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional Emerging Core Equity Market ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional Emerging Core Equity Market ETF ?
Le cours le plus bas de Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) sur l'année a été 22.68. Sa comparaison avec 31.41 et 22.68 - 32.06 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFAE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFAE a-t-elle été divisée ?
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 31.16 et 14.05% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 31.16
- Ouverture
- 31.46
- Bid
- 31.41
- Ask
- 31.71
- Plus Bas
- 31.39
- Plus Haut
- 31.52
- Volume
- 791
- Changement quotidien
- 0.80%
- Changement Mensuel
- 5.90%
- Changement à 6 Mois
- 21.32%
- Changement Annuel
- 14.05%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8