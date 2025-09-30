- Übersicht
DFAE: Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
Der Wechselkurs von DFAE hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.43 bis zu einem Hoch von 31.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dimensional Emerging Core Equity Market ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DFAE heute?
Die Aktie von Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) notiert heute bei 31.53. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.38% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 31.41 und das Handelsvolumen erreichte 802. Das Live-Chart von DFAE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DFAE Dividenden?
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF wird derzeit mit 31.53 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.49% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFAE zu verfolgen.
Wie kaufe ich DFAE-Aktien?
Sie können Aktien von Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) zum aktuellen Kurs von 31.53 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 31.53 oder 31.83 platziert, während 802 und 0.32% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFAE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DFAE-Aktien?
Bei einer Investition in Dimensional Emerging Core Equity Market ETF müssen die jährliche Spanne 22.68 - 32.06 und der aktuelle Kurs 31.53 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 6.30% und 21.78%, bevor sie Orders zu 31.53 oder 31.83 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFAE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dimensional Emerging Core Equity Market ETF?
Der höchste Kurs von Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) im vergangenen Jahr lag bei 32.06. Innerhalb von 22.68 - 32.06 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 31.41 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dimensional Emerging Core Equity Market ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dimensional Emerging Core Equity Market ETF?
Der niedrigste Kurs von Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) im Laufe des Jahres betrug 22.68. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 31.53 und der Spanne 22.68 - 32.06 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFAE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DFAE statt?
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 31.41 und 14.49% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.41
- Eröffnung
- 31.43
- Bid
- 31.53
- Ask
- 31.83
- Tief
- 31.43
- Hoch
- 31.57
- Volumen
- 802
- Tagesänderung
- 0.38%
- Monatsänderung
- 6.30%
- 6-Monatsänderung
- 21.78%
- Jahresänderung
- 14.49%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8