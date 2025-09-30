- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DFAE: Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
Курс DFAE за сегодня изменился на 0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.39, а максимальная — 31.52.
Следите за динамикой Dimensional Emerging Core Equity Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DFAE сегодня?
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) сегодня оценивается на уровне 31.41. Инструмент торгуется в пределах 0.80%, вчерашнее закрытие составило 31.16, а торговый объем достиг 791. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFAE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional Emerging Core Equity Market ETF?
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF в настоящее время оценивается в 31.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.05% и USD. Отслеживайте движения DFAE на графике в реальном времени.
Как купить акции DFAE?
Вы можете купить акции Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) по текущей цене 31.41. Ордера обычно размещаются около 31.41 или 31.71, тогда как 791 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFAE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DFAE?
Инвестирование в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF предполагает учет годового диапазона 22.68 - 32.06 и текущей цены 31.41. Многие сравнивают 5.90% и 21.32% перед размещением ордеров на 31.41 или 31.71. Изучайте ежедневные изменения цены DFAE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dimensional Emerging Core Equity Market ETF?
Самая высокая цена Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) за последний год составила 32.06. Акции заметно колебались в пределах 22.68 - 32.06, сравнение с 31.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional Emerging Core Equity Market ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dimensional Emerging Core Equity Market ETF?
Самая низкая цена Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) за год составила 22.68. Сравнение с текущими 31.41 и 22.68 - 32.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFAE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DFAE?
В прошлом Dimensional Emerging Core Equity Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.16 и 14.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.16
- Open
- 31.46
- Bid
- 31.41
- Ask
- 31.71
- Low
- 31.39
- High
- 31.52
- Объем
- 791
- Дневное изменение
- 0.80%
- Месячное изменение
- 5.90%
- 6-месячное изменение
- 21.32%
- Годовое изменение
- 14.05%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8