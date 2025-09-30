クォートセクション
通貨 / DFAE
DFAE: Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

31.49 USD 0.08 (0.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DFAEの今日の為替レートは、0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり31.43の安値と31.55の高値で取引されました。

Dimensional Emerging Core Equity Market ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DFAE株の現在の価格は？

Dimensional Emerging Core Equity Market ETFの株価は本日31.49です。0.25%内で取引され、前日の終値は31.41、取引量は352に達しました。DFAEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Dimensional Emerging Core Equity Market ETFの株は配当を出しますか？

Dimensional Emerging Core Equity Market ETFの現在の価格は31.49です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.34%やUSDにも注目します。DFAEの動きはライブチャートで確認できます。

DFAE株を買う方法は？

Dimensional Emerging Core Equity Market ETFの株は現在31.49で購入可能です。注文は通常31.49または31.79付近で行われ、352や0.19%が市場の動きを示します。DFAEの最新情報はライブチャートで確認できます。

DFAE株に投資する方法は？

Dimensional Emerging Core Equity Market ETFへの投資では、年間の値幅22.68 - 32.06と現在の31.49を考慮します。注文は多くの場合31.49や31.79で行われる前に、6.17%や21.63%と比較されます。DFAEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Dimensional Emerging Core Equity Market ETFの株の最高値は？

Dimensional Emerging Core Equity Market ETFの過去1年の最高値は32.06でした。22.68 - 32.06内で株価は大きく変動し、31.41と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional Emerging Core Equity Market ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Dimensional Emerging Core Equity Market ETFの株の最低値は？

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF(DFAE)の年間最安値は22.68でした。現在の31.49や22.68 - 32.06と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFAEの動きはライブチャートで確認できます。

DFAEの株式分割はいつ行われましたか？

Dimensional Emerging Core Equity Market ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、31.41、14.34%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
31.43 31.55
1年のレンジ
22.68 32.06
以前の終値
31.41
始値
31.43
買値
31.49
買値
31.79
安値
31.43
高値
31.55
出来高
352
1日の変化
0.25%
1ヶ月の変化
6.17%
6ヶ月の変化
21.63%
1年の変化
14.34%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8