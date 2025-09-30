- 概要
DFAE: Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAEの今日の為替レートは、0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり31.43の安値と31.55の高値で取引されました。
Dimensional Emerging Core Equity Market ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DFAE株の現在の価格は？
Dimensional Emerging Core Equity Market ETFの株価は本日31.49です。0.25%内で取引され、前日の終値は31.41、取引量は352に達しました。DFAEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Dimensional Emerging Core Equity Market ETFの株は配当を出しますか？
Dimensional Emerging Core Equity Market ETFの現在の価格は31.49です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.34%やUSDにも注目します。DFAEの動きはライブチャートで確認できます。
DFAE株を買う方法は？
Dimensional Emerging Core Equity Market ETFの株は現在31.49で購入可能です。注文は通常31.49または31.79付近で行われ、352や0.19%が市場の動きを示します。DFAEの最新情報はライブチャートで確認できます。
DFAE株に投資する方法は？
Dimensional Emerging Core Equity Market ETFへの投資では、年間の値幅22.68 - 32.06と現在の31.49を考慮します。注文は多くの場合31.49や31.79で行われる前に、6.17%や21.63%と比較されます。DFAEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Dimensional Emerging Core Equity Market ETFの株の最高値は？
Dimensional Emerging Core Equity Market ETFの過去1年の最高値は32.06でした。22.68 - 32.06内で株価は大きく変動し、31.41と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional Emerging Core Equity Market ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Dimensional Emerging Core Equity Market ETFの株の最低値は？
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF(DFAE)の年間最安値は22.68でした。現在の31.49や22.68 - 32.06と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFAEの動きはライブチャートで確認できます。
DFAEの株式分割はいつ行われましたか？
Dimensional Emerging Core Equity Market ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、31.41、14.34%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 31.41
- 始値
- 31.43
- 買値
- 31.49
- 買値
- 31.79
- 安値
- 31.43
- 高値
- 31.55
- 出来高
- 352
- 1日の変化
- 0.25%
- 1ヶ月の変化
- 6.17%
- 6ヶ月の変化
- 21.63%
- 1年の変化
- 14.34%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8