DFAE: Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
Il tasso di cambio DFAE ha avuto una variazione del 0.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.39 e ad un massimo di 31.52.
Segui le dinamiche di Dimensional Emerging Core Equity Market ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DFAE oggi?
Oggi le azioni Dimensional Emerging Core Equity Market ETF sono prezzate a 31.41. Viene scambiato all'interno di 0.80%, la chiusura di ieri è stata 31.16 e il volume degli scambi ha raggiunto 791. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFAE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dimensional Emerging Core Equity Market ETF pagano dividendi?
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF è attualmente valutato a 31.41. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.05% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFAE.
Come acquistare azioni DFAE?
Puoi acquistare azioni Dimensional Emerging Core Equity Market ETF al prezzo attuale di 31.41. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 31.41 o 31.71, mentre 791 e -0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFAE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DFAE?
Investire in Dimensional Emerging Core Equity Market ETF implica considerare l'intervallo annuale 22.68 - 32.06 e il prezzo attuale 31.41. Molti confrontano 5.90% e 21.32% prima di effettuare ordini su 31.41 o 31.71. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFAE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional Emerging Core Equity Market ETF?
Il prezzo massimo di Dimensional Emerging Core Equity Market ETF nell'ultimo anno è stato 32.06. All'interno di 22.68 - 32.06, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 31.16 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional Emerging Core Equity Market ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional Emerging Core Equity Market ETF?
Il prezzo più basso di Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) nel corso dell'anno è stato 22.68. Confrontandolo con gli attuali 31.41 e 22.68 - 32.06 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFAE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFAE?
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 31.16 e 14.05%.
- Chiusura Precedente
- 31.16
- Apertura
- 31.46
- Bid
- 31.41
- Ask
- 31.71
- Minimo
- 31.39
- Massimo
- 31.52
- Volume
- 791
- Variazione giornaliera
- 0.80%
- Variazione Mensile
- 5.90%
- Variazione Semestrale
- 21.32%
- Variazione Annuale
- 14.05%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8