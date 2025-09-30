DFAE: Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
今日DFAE汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点31.43和高点31.55进行交易。
关注Dimensional Emerging Core Equity Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DFAE股票今天的价格是多少？
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF股票今天的定价为31.49。它在0.25%范围内交易，昨天的收盘价为31.41，交易量达到352。DFAE的实时价格图表显示了这些更新。
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF股票是否支付股息？
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF目前的价值为31.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.34%和USD。实时查看图表以跟踪DFAE走势。
如何购买DFAE股票？
您可以以31.49的当前价格购买Dimensional Emerging Core Equity Market ETF股票。订单通常设置在31.49或31.79附近，而352和0.19%显示市场活动。立即关注DFAE的实时图表更新。
如何投资DFAE股票？
投资Dimensional Emerging Core Equity Market ETF需要考虑年度范围22.68 - 32.06和当前价格31.49。许多人在以31.49或31.79下订单之前，会比较6.17%和。实时查看DFAE价格图表，了解每日变化。
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dimensional Emerging Core Equity Market ETF的最高价格是32.06。在22.68 - 32.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional Emerging Core Equity Market ETF的绩效。
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF股票的最低价格是多少？
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF（DFAE）的最低价格为22.68。将其与当前的31.49和22.68 - 32.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFAE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFAE股票是什么时候拆分的？
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.41和14.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.41
- 开盘价
- 31.43
- 卖价
- 31.49
- 买价
- 31.79
- 最低价
- 31.43
- 最高价
- 31.55
- 交易量
- 352
- 日变化
- 0.25%
- 月变化
- 6.17%
- 6个月变化
- 21.63%
- 年变化
- 14.34%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8