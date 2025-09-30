报价部分
货币 / DFAE
DFAE: Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

31.49 USD 0.08 (0.25%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DFAE汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点31.43和高点31.55进行交易。

关注Dimensional Emerging Core Equity Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DFAE股票今天的价格是多少？

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF股票今天的定价为31.49。它在0.25%范围内交易，昨天的收盘价为31.41，交易量达到352。DFAE的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF股票是否支付股息？

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF目前的价值为31.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.34%和USD。实时查看图表以跟踪DFAE走势。

如何购买DFAE股票？

您可以以31.49的当前价格购买Dimensional Emerging Core Equity Market ETF股票。订单通常设置在31.49或31.79附近，而352和0.19%显示市场活动。立即关注DFAE的实时图表更新。

如何投资DFAE股票？

投资Dimensional Emerging Core Equity Market ETF需要考虑年度范围22.68 - 32.06和当前价格31.49。许多人在以31.49或31.79下订单之前，会比较6.17%和。实时查看DFAE价格图表，了解每日变化。

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional Emerging Core Equity Market ETF的最高价格是32.06。在22.68 - 32.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional Emerging Core Equity Market ETF的绩效。

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF（DFAE）的最低价格为22.68。将其与当前的31.49和22.68 - 32.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFAE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFAE股票是什么时候拆分的？

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.41和14.34%中可见。

日范围
31.43 31.55
年范围
22.68 32.06
前一天收盘价
31.41
开盘价
31.43
卖价
31.49
买价
31.79
最低价
31.43
最高价
31.55
交易量
352
日变化
0.25%
月变化
6.17%
6个月变化
21.63%
年变化
14.34%
