Moedas / CYRX
CYRX: CryoPort Inc
9.96 USD 1.09 (12.29%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CYRX para hoje mudou para 12.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.55 e o mais alto foi 10.43.
Veja a dinâmica do par de moedas CryoPort Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CYRX Notícias
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- BTIG eleva preço-alvo das ações da CryoPort para US$ 15 de US$ 10
- CryoPort stock price target raised to $15 from $10 at BTIG
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Shopify, Astera Labs, Myriad Genetics, Grocery Outlet And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Arista Networks (NYSE:ANET)
- Apple, Astera Surge Among Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Leerink Partners upgrades CryoPort stock to Outperform on market position
- This Comerica Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - CryoPort (NASDAQ:CYRX), Comerica (NYSE:CMA)
- CryoPort stock price target raised to $8 by Jefferies on strong Q2 results
- KeyBanc upgrades CryoPort stock rating to Overweight on CGT momentum
- Cryoport, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CYRX)
- Cryoport, Inc. (CYRX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cryoport Q2 2025 slides: Revenue growth accelerates across all segments
- Earnings call transcript: Cryoport Q2 2025 sees revenue growth, stock dips
- CryoPort, Inc. (CYRX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Freightcar America (RAIL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hub Group (HUBG) Beats Q2 Earnings Estimates
- DHL Group Sponsored ADR (DHLGY) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- CryoPort, Inc. (CYRX) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- CryoPort, Inc. (CYRX) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- EXCLUSIVE: Cryoport Boosts Cold Chain Tech With New Shippers Designed For Delays And Rough Handling - CryoPort (NASDAQ:CYRX)
- CEO Jerrell Shelton Sells Some Shares of Cryoport (CYRX)
- Cryoport CEO Jerrell Shelton sells $115k in shares
Faixa diária
9.55 10.43
Faixa anual
4.58 10.46
- Fechamento anterior
- 8.87
- Open
- 9.70
- Bid
- 9.96
- Ask
- 10.26
- Low
- 9.55
- High
- 10.43
- Volume
- 1.555 K
- Mudança diária
- 12.29%
- Mudança mensal
- 15.55%
- Mudança de 6 meses
- 55.63%
- Mudança anual
- 23.11%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh