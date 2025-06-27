Dövizler / CYRX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CYRX: CryoPort Inc
9.97 USD 0.08 (0.80%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CYRX fiyatı bugün -0.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.52 ve Yüksek fiyatı olarak 10.06 aralığında işlem gördü.
CryoPort Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CYRX haberleri
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- BTIG, CryoPort hisse fiyat hedefini 10 dolardan 15 dolara yükseltti
- CryoPort stock price target raised to $15 from $10 at BTIG
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Shopify, Astera Labs, Myriad Genetics, Grocery Outlet And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Arista Networks (NYSE:ANET)
- Apple, Astera Surge Among Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Leerink Partners upgrades CryoPort stock to Outperform on market position
- This Comerica Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - CryoPort (NASDAQ:CYRX), Comerica (NYSE:CMA)
- CryoPort stock price target raised to $8 by Jefferies on strong Q2 results
- KeyBanc upgrades CryoPort stock rating to Overweight on CGT momentum
- Cryoport, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CYRX)
- Cryoport, Inc. (CYRX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cryoport Q2 2025 slides: Revenue growth accelerates across all segments
- Earnings call transcript: Cryoport Q2 2025 sees revenue growth, stock dips
- CryoPort, Inc. (CYRX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Freightcar America (RAIL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hub Group (HUBG) Beats Q2 Earnings Estimates
- DHL Group Sponsored ADR (DHLGY) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- CryoPort, Inc. (CYRX) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- CryoPort, Inc. (CYRX) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- EXCLUSIVE: Cryoport Boosts Cold Chain Tech With New Shippers Designed For Delays And Rough Handling - CryoPort (NASDAQ:CYRX)
- CEO Jerrell Shelton Sells Some Shares of Cryoport (CYRX)
- CEO Jerrell Shelton Sells Some Shares of Cryoport (CYRX)
- Cryoport CEO Jerrell Shelton sells $115k in shares
Günlük aralık
9.52 10.06
Yıllık aralık
4.58 10.46
- Önceki kapanış
- 10.05
- Açılış
- 10.05
- Satış
- 9.97
- Alış
- 10.27
- Düşük
- 9.52
- Yüksek
- 10.06
- Hacim
- 1.580 K
- Günlük değişim
- -0.80%
- Aylık değişim
- 15.66%
- 6 aylık değişim
- 55.78%
- Yıllık değişim
- 23.24%
21 Eylül, Pazar