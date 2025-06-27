FiyatlarBölümler
Dövizler / CYRX
CYRX: CryoPort Inc

9.97 USD 0.08 (0.80%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CYRX fiyatı bugün -0.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.52 ve Yüksek fiyatı olarak 10.06 aralığında işlem gördü.

CryoPort Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CYRX haberleri

Günlük aralık
9.52 10.06
Yıllık aralık
4.58 10.46
Önceki kapanış
10.05
Açılış
10.05
Satış
9.97
Alış
10.27
Düşük
9.52
Yüksek
10.06
Hacim
1.580 K
Günlük değişim
-0.80%
Aylık değişim
15.66%
6 aylık değişim
55.78%
Yıllık değişim
23.24%
21 Eylül, Pazar