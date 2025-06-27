通貨 / CYRX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CYRX: CryoPort Inc
10.05 USD 1.18 (13.30%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CYRXの今日の為替レートは、13.30%変化しました。日中、通貨は1あたり9.55の安値と10.43の高値で取引されました。
CryoPort Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CYRX News
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- BTIGがクライオポートの目標株価を10ドルから15ドルに引き上げ
- CryoPort stock price target raised to $15 from $10 at BTIG
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Shopify, Astera Labs, Myriad Genetics, Grocery Outlet And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Arista Networks (NYSE:ANET)
- Apple, Astera Surge Among Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Leerink Partners upgrades CryoPort stock to Outperform on market position
- This Comerica Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - CryoPort (NASDAQ:CYRX), Comerica (NYSE:CMA)
- CryoPort stock price target raised to $8 by Jefferies on strong Q2 results
- KeyBanc upgrades CryoPort stock rating to Overweight on CGT momentum
- Cryoport, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CYRX)
- Cryoport, Inc. (CYRX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cryoport Q2 2025 slides: Revenue growth accelerates across all segments
- Earnings call transcript: Cryoport Q2 2025 sees revenue growth, stock dips
- CryoPort, Inc. (CYRX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Freightcar America (RAIL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hub Group (HUBG) Beats Q2 Earnings Estimates
- DHL Group Sponsored ADR (DHLGY) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- CryoPort, Inc. (CYRX) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- CryoPort, Inc. (CYRX) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- EXCLUSIVE: Cryoport Boosts Cold Chain Tech With New Shippers Designed For Delays And Rough Handling - CryoPort (NASDAQ:CYRX)
- CEO Jerrell Shelton Sells Some Shares of Cryoport (CYRX)
- CEO Jerrell Shelton Sells Some Shares of Cryoport (CYRX)
- Cryoport CEO Jerrell Shelton sells $115k in shares
1日のレンジ
9.55 10.43
1年のレンジ
4.58 10.46
- 以前の終値
- 8.87
- 始値
- 9.70
- 買値
- 10.05
- 買値
- 10.35
- 安値
- 9.55
- 高値
- 10.43
- 出来高
- 2.623 K
- 1日の変化
- 13.30%
- 1ヶ月の変化
- 16.59%
- 6ヶ月の変化
- 57.03%
- 1年の変化
- 24.23%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K