CYRX: CryoPort Inc
8.99 USD 0.22 (2.51%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CYRX за сегодня изменился на 2.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.57, а максимальная — 9.13.
Следите за динамикой CryoPort Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CYRX
CEO Jerrell Shelton Sells Some Shares of Cryoport (CYRX)
Дневной диапазон
8.57 9.13
Годовой диапазон
4.58 10.46
- Предыдущее закрытие
- 8.77
- Open
- 8.82
- Bid
- 8.99
- Ask
- 9.29
- Low
- 8.57
- High
- 9.13
- Объем
- 1.216 K
- Дневное изменение
- 2.51%
- Месячное изменение
- 4.29%
- 6-месячное изменение
- 40.47%
- Годовое изменение
- 11.12%
