CYRX: CryoPort Inc
9.67 USD 0.38 (3.78%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CYRX hat sich für heute um -3.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.52 bis zu einem Hoch von 10.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die CryoPort Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.52 10.05
Jahresspanne
4.58 10.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.05
- Eröffnung
- 10.05
- Bid
- 9.67
- Ask
- 9.97
- Tief
- 9.52
- Hoch
- 10.05
- Volumen
- 194
- Tagesänderung
- -3.78%
- Monatsänderung
- 12.18%
- 6-Monatsänderung
- 51.09%
- Jahresänderung
- 19.53%
