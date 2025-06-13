货币 / CYRX
CYRX: CryoPort Inc
8.96 USD 0.03 (0.33%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CYRX汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点8.93和高点9.15进行交易。
关注CryoPort Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CYRX新闻
- Leerink Partners upgrades CryoPort stock to Outperform on market position
- CryoPort stock price target raised to $8 by Jefferies on strong Q2 results
- KeyBanc upgrades CryoPort stock rating to Overweight on CGT momentum
- Cryoport, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CYRX)
- Cryoport, Inc. (CYRX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cryoport Q2 2025 slides: Revenue growth accelerates across all segments
- Earnings call transcript: Cryoport Q2 2025 sees revenue growth, stock dips
- CryoPort, Inc. (CYRX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- EXCLUSIVE: Cryoport Boosts Cold Chain Tech With New Shippers Designed For Delays And Rough Handling - CryoPort (NASDAQ:CYRX)
- CEO Jerrell Shelton Sells Some Shares of Cryoport (CYRX)
- Cryoport CEO Jerrell Shelton sells $115k in shares
- Cryoport Is Safer Now (NASDAQ:CYRX)
- Cryoport CEO Jerrell Shelton sells $2.3 million in CYRX stock
- Cryoport director Ramkumar Mandalam sells $75,348 in stock
日范围
8.93 9.15
年范围
4.58 10.46
- 前一天收盘价
- 8.99
- 开盘价
- 9.02
- 卖价
- 8.96
- 买价
- 9.26
- 最低价
- 8.93
- 最高价
- 9.15
- 交易量
- 496
- 日变化
- -0.33%
- 月变化
- 3.94%
- 6个月变化
- 40.00%
- 年变化
- 10.75%
