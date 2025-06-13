Currencies / CYRX
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
CYRX: CryoPort Inc
8.99 USD 0.22 (2.51%)
Sector: Industrials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
CYRX exchange rate has changed by 2.51% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 8.57 and at a high of 9.13.
Follow CryoPort Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CYRX News
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Shopify, Astera Labs, Myriad Genetics, Grocery Outlet And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Arista Networks (NYSE:ANET)
- Apple, Astera Surge Among Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Leerink Partners upgrades CryoPort stock to Outperform on market position
- This Comerica Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - CryoPort (NASDAQ:CYRX), Comerica (NYSE:CMA)
- CryoPort stock price target raised to $8 by Jefferies on strong Q2 results
- KeyBanc upgrades CryoPort stock rating to Overweight on CGT momentum
- Cryoport, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CYRX)
- Cryoport, Inc. (CYRX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cryoport Q2 2025 slides: Revenue growth accelerates across all segments
- Earnings call transcript: Cryoport Q2 2025 sees revenue growth, stock dips
- CryoPort, Inc. (CYRX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Freightcar America (RAIL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hub Group (HUBG) Beats Q2 Earnings Estimates
- DHL Group Sponsored ADR (DHLGY) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- CryoPort, Inc. (CYRX) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- CryoPort, Inc. (CYRX) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- EXCLUSIVE: Cryoport Boosts Cold Chain Tech With New Shippers Designed For Delays And Rough Handling - CryoPort (NASDAQ:CYRX)
- CEO Jerrell Shelton Sells Some Shares of Cryoport (CYRX)
- CEO Jerrell Shelton Sells Some Shares of Cryoport (CYRX)
- Cryoport CEO Jerrell Shelton sells $115k in shares
- Cryoport Is Safer Now (NASDAQ:CYRX)
- Cryoport CEO Jerrell Shelton sells $2.3 million in CYRX stock
- Cryoport director Ramkumar Mandalam sells $75,348 in stock
Daily Range
8.57 9.13
Year Range
4.58 10.46
- Previous Close
- 8.77
- Open
- 8.82
- Bid
- 8.99
- Ask
- 9.29
- Low
- 8.57
- High
- 9.13
- Volume
- 1.216 K
- Daily Change
- 2.51%
- Month Change
- 4.29%
- 6 Months Change
- 40.47%
- Year Change
- 11.12%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%