CVSE: Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Select Equity ETF
73.37 USD 0.70 (0.95%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CVSE para hoje mudou para -0.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 73.37 e o mais alto foi 73.37.
Veja a dinâmica do par de moedas Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Select Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
73.37 73.37
Faixa anual
57.04 74.10
- Fechamento anterior
- 74.07
- Open
- 73.37
- Bid
- 73.37
- Ask
- 73.67
- Low
- 73.37
- High
- 73.37
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -0.95%
- Mudança mensal
- 0.49%
- Mudança de 6 meses
- 17.81%
- Mudança anual
- 8.57%
25 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 3.3%
- Prév.
- 3.3%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.6%
- Prév.
- 1.6%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 6.8%
- Prév.
- 6.8%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.5%
- Prév.
- -2.8%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.6%
- Prév.
- 1.1%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $42.847 bilh
- Prév.
- $-103.566 bilh
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.2%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 0.1%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 208 mil
- Prév.
- 231 mil
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.913 milh
- Prév.
- 1.920 milh
13:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.925%