CVSE: Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Select Equity ETF

73.37 USD 0.70 (0.95%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CVSE para hoje mudou para -0.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 73.37 e o mais alto foi 73.37.

Veja a dinâmica do par de moedas Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Select Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
73.37 73.37
Faixa anual
57.04 74.10
Fechamento anterior
74.07
Open
73.37
Bid
73.37
Ask
73.67
Low
73.37
High
73.37
Volume
2
Mudança diária
-0.95%
Mudança mensal
0.49%
Mudança de 6 meses
17.81%
Mudança anual
8.57%
25 setembro, quinta-feira
12:30
USD
PIB (Trimestral)
Atu.
Projeç.
3.3%
Prév.
3.3%
12:30
USD
Consumo Pessoal Real (Trimestral)
Atu.
Projeç.
1.6%
Prév.
1.6%
12:30
USD
Produto Interno Bruto (PIB) Vendas (Trimestral)
Atu.
Projeç.
6.8%
Prév.
6.8%
12:30
USD
Pedidos de Bens Duráveis (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.5%
Prév.
-2.8%
12:30
USD
Pedidos de Bens Duráveis (Mensal)
Atu.
Projeç.
0.6%
Prév.
1.1%
12:30
USD
Balança Comercial de Bens
Atu.
Projeç.
$​42.847 bilh
Prév.
$​-103.566 bilh
12:30
USD
Estoques no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
0.1%
Prév.
0.2%
12:30
USD
Estoques no Varejo, excl. Automóveis
Atu.
Projeç.
Prév.
0.1%
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
208 mil
Prév.
231 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
1.913 milh
Prév.
1.920 milh
13:00
USD
EUA - Discurso de Williams, Membro do FOMC
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Note a 7 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.925%