CVSE: Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Select Equity ETF

73.37 USD 0.70 (0.95%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CVSE 환율이 오늘 -0.95%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 73.37이고 고가는 73.37이었습니다.

Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Select Equity ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
73.37 73.37
년간 변동
57.04 74.10
이전 종가
74.07
시가
73.37
Bid
73.37
Ask
73.67
저가
73.37
고가
73.37
볼륨
2
일일 변동
-0.95%
월 변동
0.49%
6개월 변동
17.81%
년간 변동율
8.57%
25 9월, 목요일
12:30
USD
GDP q/q
활동
예측값
3.3%
훑어보기
3.3%
12:30
USD
실제 PCE q/q
활동
예측값
1.6%
훑어보기
1.6%
12:30
USD
GDP 매출 q/q
활동
예측값
6.8%
훑어보기
6.8%
12:30
USD
내구재 주문 m/m
활동
예측값
-0.5%
훑어보기
-2.8%
12:30
USD
핵심 내구재 주문 m/m
활동
예측값
0.6%
훑어보기
1.1%
12:30
USD
상품 무역 수지
활동
예측값
$​42.847 B
훑어보기
$​-103.566 B
12:30
USD
소매 재고 m/m
활동
예측값
0.1%
훑어보기
0.2%
12:30
USD
소매 재고 제외 자동차 m/m
활동
예측값
훑어보기
0.1%
12:30
USD
초기 실업수당 청구
활동
예측값
208 K
훑어보기
231 K
12:30
USD
계속되는 실업수당 청구
활동
예측값
1.913 M
훑어보기
1.920 M
13:00
USD
윌리엄스 FOMC 위원 연설
활동
예측값
훑어보기
14:00
USD
보먼 연방 위원 연설
활동
예측값
훑어보기
17:00
USD
Fed 금융 감독 부의장 바 연설
활동
예측값
훑어보기
17:00
USD
7년 만기 어음 경매
활동
예측값
훑어보기
3.925%