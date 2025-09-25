CotizacionesSecciones
Divisas / CVSE
Volver a Acciones

CVSE: Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Select Equity ETF

73.37 USD 0.70 (0.95%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CVSE de hoy ha cambiado un -0.95%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 73.37, mientras que el máximo ha alcanzado 73.37.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Select Equity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Rango diario
73.37 73.37
Rango anual
57.04 74.10
Cierres anteriores
74.07
Open
73.37
Bid
73.37
Ask
73.67
Low
73.37
High
73.37
Volumen
2
Cambio diario
-0.95%
Cambio mensual
0.49%
Cambio a 6 meses
17.81%
Cambio anual
8.57%
25 septiembre, jueves
12:30
USD
Producto Interior Bruto t/t
Act.
Pronós.
3.3%
Prev.
3.3%
12:30
USD
Consumo Personal Real t/t
Act.
Pronós.
1.6%
Prev.
1.6%
12:30
USD
PIB Ventas t/t
Act.
Pronós.
6.8%
Prev.
6.8%
12:30
USD
Pedidos de Bienes Duraderos m/m
Act.
Pronós.
-0.5%
Prev.
-2.8%
12:30
USD
Pedidos Básicos de Bienes Buraderos m/m
Act.
Pronós.
0.6%
Prev.
1.1%
12:30
USD
Balanza Comercial de Mercancías
Act.
Pronós.
$​42.847 B
Prev.
$​-103.566 B
12:30
USD
Inventarios Minoristas m/m
Act.
Pronós.
0.1%
Prev.
0.2%
12:30
USD
Inventarios Minoristas excl. Automóviles m/m
Act.
Pronós.
Prev.
0.1%
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
208 K
Prev.
231 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.913 M
Prev.
1.920 M
13:00
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 7 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.925%