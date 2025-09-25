КотировкиРазделы
CVSE: Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Select Equity ETF

73.37 USD 0.70 (0.95%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CVSE за сегодня изменился на -0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.37, а максимальная — 73.37.

Следите за динамикой Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Select Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
73.37 73.37
Годовой диапазон
57.04 74.10
Предыдущее закрытие
74.07
Open
73.37
Bid
73.37
Ask
73.67
Low
73.37
High
73.37
Объем
2
Дневное изменение
-0.95%
Месячное изменение
0.49%
6-месячное изменение
17.81%
Годовое изменение
8.57%
25 сентября, четверг
12:30
USD
ВВП кв/кв
Акт.
Прог.
3.3%
Пред.
3.3%
12:30
USD
Реальные расходы на личное потребление кв/кв
Акт.
Прог.
1.6%
Пред.
1.6%
12:30
USD
Продажи в составе ВВП кв/кв
Акт.
Прог.
6.8%
Пред.
6.8%
12:30
USD
Заказы на товары длительного пользования м/м
Акт.
Прог.
-0.5%
Пред.
-2.8%
12:30
USD
Заказы на базовые товары длительного пользования м/м
Акт.
Прог.
0.6%
Пред.
1.1%
12:30
USD
Баланс внешней торговли товарами
Акт.
Прог.
$​42.847 млрд
Пред.
$​-103.566 млрд
12:30
USD
Товарные запасы в розничной торговле м/м
Акт.
Прог.
0.1%
Пред.
0.2%
12:30
USD
Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
0.1%
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
208 тыс
Пред.
231 тыс
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
1.913 млн
Пред.
1.920 млн
13:00
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 7-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.925%