CVSE: Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Select Equity ETF
73.37 USD 0.70 (0.95%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CVSE hat sich für heute um -0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.37 bis zu einem Hoch von 73.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Select Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
73.37 73.37
Jahresspanne
57.04 74.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 74.07
- Eröffnung
- 73.37
- Bid
- 73.37
- Ask
- 73.67
- Tief
- 73.37
- Hoch
- 73.37
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.95%
- Monatsänderung
- 0.49%
- 6-Monatsänderung
- 17.81%
- Jahresänderung
- 8.57%
25 September, Donnerstag
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 3.3%
- Vorh
- 3.3%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 1.6%
- Vorh
- 1.6%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 6.8%
- Vorh
- 6.8%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- -0.5%
- Vorh
- -2.8%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 0.6%
- Vorh
- 1.1%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- $42.847 B
- Vorh
- $-103.566 B
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 0.1%
- Vorh
- 0.2%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 0.1%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 208 K
- Vorh
- 231 K
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 1.913 M
- Vorh
- 1.920 M
13:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.925%