CVSE: Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Select Equity ETF
73.37 USD 0.70 (0.95%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CVSE ha avuto una variazione del -0.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 73.37 e ad un massimo di 73.37.
Segui le dinamiche di Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Select Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
73.37 73.37
Intervallo Annuale
57.04 74.10
- Chiusura Precedente
- 74.07
- Apertura
- 73.37
- Bid
- 73.37
- Ask
- 73.67
- Minimo
- 73.37
- Massimo
- 73.37
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -0.95%
- Variazione Mensile
- 0.49%
- Variazione Semestrale
- 17.81%
- Variazione Annuale
- 8.57%
25 settembre, giovedì
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 3.3%
- Prev
- 3.3%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.6%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 6.8%
- Prev
- 6.8%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- -0.5%
- Prev
- -2.8%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 0.6%
- Prev
- 1.1%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- $42.847 B
- Prev
- $-103.566 B
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 0.1%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 208 K
- Prev
- 231 K
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 1.913 M
- Prev
- 1.920 M
13:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
14:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.925%