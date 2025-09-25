通貨 / CVSE
CVSE: Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Select Equity ETF
73.37 USD 0.70 (0.95%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CVSEの今日の為替レートは、-0.95%変化しました。日中、通貨は1あたり73.37の安値と73.37の高値で取引されました。
Morgan Stanley ETF Trust Calvert US Select Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
73.37 73.37
1年のレンジ
57.04 74.10
- 以前の終値
- 74.07
- 始値
- 73.37
- 買値
- 73.37
- 買値
- 73.67
- 安値
- 73.37
- 高値
- 73.37
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- -0.95%
- 1ヶ月の変化
- 0.49%
- 6ヶ月の変化
- 17.81%
- 1年の変化
- 8.57%
