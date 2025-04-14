Moedas / CULP
CULP: Culp Inc
4.48 USD 0.04 (0.88%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CULP para hoje mudou para -0.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.48 e o mais alto foi 4.67.
Veja a dinâmica do par de moedas Culp Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
4.48 4.67
Faixa anual
3.42 6.85
- Fechamento anterior
- 4.52
- Open
- 4.61
- Bid
- 4.48
- Ask
- 4.78
- Low
- 4.48
- High
- 4.67
- Volume
- 66
- Mudança diária
- -0.88%
- Mudança mensal
- 6.67%
- Mudança de 6 meses
- -10.58%
- Mudança anual
- -34.60%
