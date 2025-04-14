货币 / CULP
CULP: Culp Inc
4.49 USD 0.00 (0.00%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CULP汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点4.48和高点4.59进行交易。
关注Culp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CULP新闻
- Earnings call transcript: Culp Inc. faces Q1 2026 earnings miss, stock dips
- Culp 2026财年第一季度幻灯片：在充满挑战的市场中显现重组效益
- Culp Q1 FY26 slides: Restructuring benefits emerge amid challenging market
- Culp Gross Margin Jumps 37% in Fiscal Q1
- Culp, Inc. (CULP) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- CulpQ1每股收益及营收逊于预期
- Culp earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- Chewy, Tsakos Energy, Oxford Industries set to report Wednesday
- E.W. Scripps (SSP) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Culp, Inc. (CULP) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Culp Inc. reports Q4 2025 loss, stock dips
- Culp Announces Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2025 Results, Completed Restructuring Provides Foundation for Improved Operating Performance in Fiscal 2026
- Culp earnings missed by $0.19, revenue fell short of estimates
- Culp, Inc. to Webcast Fourth Quarter and Fiscal 2025 Conference Call
- Culp Inc. extends credit facility, amends terms
- Culp Enters Into Multi-Year Agreement With Largest Shareholder
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
日范围
4.48 4.59
年范围
3.42 6.85
- 前一天收盘价
- 4.49
- 开盘价
- 4.49
- 卖价
- 4.49
- 买价
- 4.79
- 最低价
- 4.48
- 最高价
- 4.59
- 交易量
- 53
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 6.90%
- 6个月变化
- -10.38%
- 年变化
- -34.45%
