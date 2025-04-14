QuotazioniSezioni
CULP: Culp Inc

4.34 USD 0.11 (2.47%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CULP ha avuto una variazione del -2.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.33 e ad un massimo di 4.55.

Segui le dinamiche di Culp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.33 4.55
Intervallo Annuale
3.42 6.85
Chiusura Precedente
4.45
Apertura
4.51
Bid
4.34
Ask
4.64
Minimo
4.33
Massimo
4.55
Volume
70
Variazione giornaliera
-2.47%
Variazione Mensile
3.33%
Variazione Semestrale
-13.37%
Variazione Annuale
-36.64%
