Valute / CULP
CULP: Culp Inc
4.34 USD 0.11 (2.47%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CULP ha avuto una variazione del -2.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.33 e ad un massimo di 4.55.
Segui le dinamiche di Culp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.33 4.55
Intervallo Annuale
3.42 6.85
- Chiusura Precedente
- 4.45
- Apertura
- 4.51
- Bid
- 4.34
- Ask
- 4.64
- Minimo
- 4.33
- Massimo
- 4.55
- Volume
- 70
- Variazione giornaliera
- -2.47%
- Variazione Mensile
- 3.33%
- Variazione Semestrale
- -13.37%
- Variazione Annuale
- -36.64%
21 settembre, domenica