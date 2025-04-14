Währungen / CULP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CULP: Culp Inc
4.55 USD 0.10 (2.25%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CULP hat sich für heute um 2.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.46 bis zu einem Hoch von 4.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Culp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CULP News
- Culp Inc. verfehlt Gewinnprognose für Q1 2026 – Aktie gibt nach
- Earnings call transcript: Culp Inc. faces Q1 2026 earnings miss, stock dips
- Culp Q1 GJ26: Restrukturierungserfolge zeichnen sich in schwierigem Marktumfeld ab
- Culp Q1 FY26 slides: Restructuring benefits emerge amid challenging market
- Culp Gross Margin Jumps 37% in Fiscal Q1
- Culp, Inc. (CULP) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Culp: EPS verfehlt Schätzungen um 0,11 $ - Umsatz schlechter als erwartet
- Culp earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- Chewy, Tsakos Energy, Oxford Industries set to report Wednesday
- E.W. Scripps (SSP) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Culp, Inc. (CULP) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Culp Inc. reports Q4 2025 loss, stock dips
- Culp Announces Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2025 Results, Completed Restructuring Provides Foundation for Improved Operating Performance in Fiscal 2026
- Culp earnings missed by $0.19, revenue fell short of estimates
- Culp, Inc. to Webcast Fourth Quarter and Fiscal 2025 Conference Call
- Culp Inc. extends credit facility, amends terms
- Culp Enters Into Multi-Year Agreement With Largest Shareholder
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
Tagesspanne
4.46 4.55
Jahresspanne
3.42 6.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.45
- Eröffnung
- 4.51
- Bid
- 4.55
- Ask
- 4.85
- Tief
- 4.46
- Hoch
- 4.55
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 2.25%
- Monatsänderung
- 8.33%
- 6-Monatsänderung
- -9.18%
- Jahresänderung
- -33.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K