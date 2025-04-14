Devises / CULP
CULP: Culp Inc
4.34 USD 0.11 (2.47%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CULP a changé de -2.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.33 et à un maximum de 4.55.
Suivez la dynamique Culp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CULP Nouvelles
- Transcription de l’alerte résultats : Culp Inc. fait face à des résultats décevants au T1 2026, l’action chute
- Earnings call transcript: Culp Inc. faces Q1 2026 earnings miss, stock dips
- Culp T1 AF26 : Les avantages de la restructuration émergent dans un marché difficile
- Culp Q1 FY26 slides: Restructuring benefits emerge amid challenging market
- Culp Gross Margin Jumps 37% in Fiscal Q1
- Culp, Inc. (CULP) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Le BPA de Culp a manqué les attentes de 0,11$, le CA en dessous des prévisions
- Culp earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- Chewy, Tsakos Energy, Oxford Industries set to report Wednesday
- E.W. Scripps (SSP) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Culp, Inc. (CULP) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Culp Inc. reports Q4 2025 loss, stock dips
- Culp Announces Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2025 Results, Completed Restructuring Provides Foundation for Improved Operating Performance in Fiscal 2026
- Culp earnings missed by $0.19, revenue fell short of estimates
- Culp, Inc. to Webcast Fourth Quarter and Fiscal 2025 Conference Call
- Culp Inc. extends credit facility, amends terms
- Culp Enters Into Multi-Year Agreement With Largest Shareholder
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
Range quotidien
4.33 4.55
Range Annuel
3.42 6.85
- Clôture Précédente
- 4.45
- Ouverture
- 4.51
- Bid
- 4.34
- Ask
- 4.64
- Plus Bas
- 4.33
- Plus Haut
- 4.55
- Volume
- 70
- Changement quotidien
- -2.47%
- Changement Mensuel
- 3.33%
- Changement à 6 Mois
- -13.37%
- Changement Annuel
- -36.64%
