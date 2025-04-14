Валюты / CULP
CULP: Culp Inc
4.49 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CULP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.48, а максимальная — 4.59.
Следите за динамикой Culp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.48 4.59
Годовой диапазон
3.42 6.85
- Предыдущее закрытие
- 4.49
- Open
- 4.49
- Bid
- 4.49
- Ask
- 4.79
- Low
- 4.48
- High
- 4.59
- Объем
- 53
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 6.90%
- 6-месячное изменение
- -10.38%
- Годовое изменение
- -34.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.