통화 / CULP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CULP: Culp Inc
4.34 USD 0.11 (2.47%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CULP 환율이 오늘 -2.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.33이고 고가는 4.55이었습니다.
Culp Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CULP News
- Earnings call transcript: Culp Inc. faces Q1 2026 earnings miss, stock dips
- 컬프 1분기 FY26 실적 하락: 구조조정 효과, 어려운 시장 속에서 나타나
- Culp Q1 FY26 slides: Restructuring benefits emerge amid challenging market
- Culp Gross Margin Jumps 37% in Fiscal Q1
- Culp, Inc. (CULP) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Culp Inc Q1 실적, 수익 에상치보다 저조
- Culp earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- Chewy, Tsakos Energy, Oxford Industries set to report Wednesday
- E.W. Scripps (SSP) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Culp, Inc. (CULP) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Culp Inc. reports Q4 2025 loss, stock dips
- Culp Announces Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2025 Results, Completed Restructuring Provides Foundation for Improved Operating Performance in Fiscal 2026
- Culp earnings missed by $0.19, revenue fell short of estimates
- Culp, Inc. to Webcast Fourth Quarter and Fiscal 2025 Conference Call
- Culp Inc. extends credit facility, amends terms
- Culp Enters Into Multi-Year Agreement With Largest Shareholder
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
일일 변동 비율
4.33 4.55
년간 변동
3.42 6.85
- 이전 종가
- 4.45
- 시가
- 4.51
- Bid
- 4.34
- Ask
- 4.64
- 저가
- 4.33
- 고가
- 4.55
- 볼륨
- 70
- 일일 변동
- -2.47%
- 월 변동
- 3.33%
- 6개월 변동
- -13.37%
- 년간 변동율
- -36.64%
20 9월, 토요일