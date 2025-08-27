Moedas / CSX
CSX: CSX Corporation
32.77 USD 0.30 (0.92%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CSX para hoje mudou para 0.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.49 e o mais alto foi 33.07.
Veja a dinâmica do par de moedas CSX Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSX Notícias
- How More Railroads Could Cut Pollution and Lighten Traffic
- Classificação das ações da CSX elevada para Outperform pela RBC Capital
- CSX stock rating upgraded to Outperform by RBC Capital on operational improvements
- Canadian National Railway: 8.5% Total Return Per Year With Margin Of Safety (NYSE:CNI)
- CSX Corporation (CSX) Corporation Presents at JPMorgan U.S. All Stars Conference Transcript
- CSX Corporation (CSX) Corporation Presents at JPMorgan U.S. All Stars Conference - Slideshow (NASDAQ:CSX) 2025-09-17
- CSX na conferência do JPMorgan: eficiência estratégica e crescimento
- CSX at JPMorgan Conference: Strategic Efficiency and Growth
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- CNI & CSX Partner to Expand Intermodal Network to Nashville
- Union Pacific: Solid Fundamentals, Attractive Valuations, And Merger Optionality (UNP)
- Jim Cramer Recommends Buying This Industrial Stock, Calling It 'Way Too Cheap' - CSX (NASDAQ:CSX), Canadian National Railway (NYSE:CNI)
- CSX Corporation (CSX) Corporation Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna
- CSX na Conferência Laguna da Morgan Stanley: Insights sobre crescimento estratégico
- CSX at Morgan Stanley’s Laguna Conference: Strategic Growth Insights
- UBS reitera classificação de compra para ações da CSX, preço-alvo em US$ 41
- CSX stock rating reiterated at Buy by UBS, price target at $41
- CSX executives to address J.P. Morgan conference in London
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- CSX CEO to speak at Morgan Stanley conference next week
- Jefferies lowers CSX stock price target to $38 from $40, maintains Buy rating
- Buffett’s Berkshire to pursue CSX deal only if co-op disappoints: TD Cowen
- CSX stock price target lowered to $38 by TD Cowen on Berkshire decision
- Top 3 Industrials Stocks That May Explode This Month - FiscalNote Holdings (NYSE:NOTE), CSX (NASDAQ:CSX)
Faixa diária
32.49 33.07
Faixa anual
26.22 37.25
- Fechamento anterior
- 32.47
- Open
- 32.54
- Bid
- 32.77
- Ask
- 33.07
- Low
- 32.49
- High
- 33.07
- Volume
- 20.096 K
- Mudança diária
- 0.92%
- Mudança mensal
- 2.02%
- Mudança de 6 meses
- 12.34%
- Mudança anual
- -4.74%
