通貨 / CSX
CSX: CSX Corporation
33.43 USD 0.66 (2.01%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CSXの今日の為替レートは、2.01%変化しました。日中、通貨は1あたり32.71の安値と33.57の高値で取引されました。
CSX Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
32.71 33.57
1年のレンジ
26.22 37.25
- 以前の終値
- 32.77
- 始値
- 33.12
- 買値
- 33.43
- 買値
- 33.73
- 安値
- 32.71
- 高値
- 33.57
- 出来高
- 22.253 K
- 1日の変化
- 2.01%
- 1ヶ月の変化
- 4.08%
- 6ヶ月の変化
- 14.60%
- 1年の変化
- -2.82%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B