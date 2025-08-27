KurseKategorien
CSX: CSX Corporation

33.43 USD 0.66 (2.01%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CSX hat sich für heute um 2.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.71 bis zu einem Hoch von 33.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die CSX Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
32.71 33.57
Jahresspanne
26.22 37.25
Vorheriger Schlusskurs
32.77
Eröffnung
33.12
Bid
33.43
Ask
33.73
Tief
32.71
Hoch
33.57
Volumen
22.253 K
Tagesänderung
2.01%
Monatsänderung
4.08%
6-Monatsänderung
14.60%
Jahresänderung
-2.82%
