CSX: CSX Corporation
33.43 USD 0.66 (2.01%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CSX hat sich für heute um 2.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.71 bis zu einem Hoch von 33.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die CSX Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CSX News
- RBC upgrades CSX, says shares gain under most rail merger outcomes
- How More Railroads Could Cut Pollution and Lighten Traffic
- CSX-Aktie: RBC Kapital stuft Rating wegen operativer Verbesserungen auf ’Outperform’ hoch
- CSX stock rating upgraded to Outperform by RBC Capital on operational improvements
- Canadian National Railway: 8.5% Total Return Per Year With Margin Of Safety (NYSE:CNI)
- CSX Corporation (CSX) Corporation Presents at JPMorgan U.S. All Stars Conference Transcript
- CSX Corporation (CSX) Corporation Presents at JPMorgan U.S. All Stars Conference - Slideshow (NASDAQ:CSX) 2025-09-17
- CSX auf JPMorgan-Konferenz: Strategische Effizienz und Wachstum im Fokus
- CSX at JPMorgan Conference: Strategic Efficiency and Growth
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- CNI & CSX Partner to Expand Intermodal Network to Nashville
- Union Pacific: Solid Fundamentals, Attractive Valuations, And Merger Optionality (UNP)
- Jim Cramer Recommends Buying This Industrial Stock, Calling It 'Way Too Cheap' - CSX (NASDAQ:CSX), Canadian National Railway (NYSE:CNI)
- CSX Corporation (CSX) Corporation Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna
- CSX at Morgan Stanley’s Laguna Conference: Strategic Growth Insights
- UBS bestätigt Kaufempfehlung für CSX-Aktie mit Kursziel von 41 US-Dollar
- CSX stock rating reiterated at Buy by UBS, price target at $41
- CSX executives to address J.P. Morgan conference in London
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- CSX CEO to speak at Morgan Stanley conference next week
- Jefferies lowers CSX stock price target to $38 from $40, maintains Buy rating
- Buffett’s Berkshire to pursue CSX deal only if co-op disappoints: TD Cowen
- CSX stock price target lowered to $38 by TD Cowen on Berkshire decision
- Top 3 Industrials Stocks That May Explode This Month - FiscalNote Holdings (NYSE:NOTE), CSX (NASDAQ:CSX)
Tagesspanne
32.71 33.57
Jahresspanne
26.22 37.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.77
- Eröffnung
- 33.12
- Bid
- 33.43
- Ask
- 33.73
- Tief
- 32.71
- Hoch
- 33.57
- Volumen
- 22.253 K
- Tagesänderung
- 2.01%
- Monatsänderung
- 4.08%
- 6-Monatsänderung
- 14.60%
- Jahresänderung
- -2.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K