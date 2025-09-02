FiyatlarBölümler
CSX: CSX Corporation

32.98 USD 0.45 (1.35%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CSX fiyatı bugün -1.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 32.89 ve Yüksek fiyatı olarak 33.59 aralığında işlem gördü.

CSX Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
32.89 33.59
Yıllık aralık
26.22 37.25
Önceki kapanış
33.43
Açılış
33.51
Satış
32.98
Alış
33.28
Düşük
32.89
Yüksek
33.59
Hacim
26.508 K
Günlük değişim
-1.35%
Aylık değişim
2.68%
6 aylık değişim
13.06%
Yıllık değişim
-4.13%
21 Eylül, Pazar