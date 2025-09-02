Dövizler / CSX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CSX: CSX Corporation
32.98 USD 0.45 (1.35%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CSX fiyatı bugün -1.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 32.89 ve Yüksek fiyatı olarak 33.59 aralığında işlem gördü.
CSX Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSX haberleri
- Trump says Union Pacific merger with Norfolk Southern ’sounds good’
- RBC, CSX’i yükseltti, hisse senetlerinin çoğu demiryolu birleşme senaryosunda kazanç sağlayacağını söyledi
- RBC upgrades CSX, says shares gain under most rail merger outcomes
- How More Railroads Could Cut Pollution and Lighten Traffic
- RBC Capital, operasyonel iyileştirmeler nedeniyle CSX hisse senedi notunu yükseltti
- CSX stock rating upgraded to Outperform by RBC Capital on operational improvements
- Canadian National Railway: 8.5% Total Return Per Year With Margin Of Safety (NYSE:CNI)
- CSX Corporation (CSX) Corporation Presents at JPMorgan U.S. All Stars Conference Transcript
- CSX Corporation (CSX) Corporation Presents at JPMorgan U.S. All Stars Conference - Slideshow (NASDAQ:CSX) 2025-09-17
- JPMorgan Konferansı’nda CSX: Stratejik Verimlilik ve Büyüme
- CSX at JPMorgan Conference: Strategic Efficiency and Growth
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- CNI & CSX Partner to Expand Intermodal Network to Nashville
- Union Pacific: Solid Fundamentals, Attractive Valuations, And Merger Optionality (UNP)
- Jim Cramer Recommends Buying This Industrial Stock, Calling It 'Way Too Cheap' - CSX (NASDAQ:CSX), Canadian National Railway (NYSE:CNI)
- CSX Corporation (CSX) Corporation Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna
- CSX Morgan Stanley Laguna Konferansı’nda: Stratejik Büyüme Öngörüleri
- CSX at Morgan Stanley’s Laguna Conference: Strategic Growth Insights
- UBS, CSX hissesi için Al derecelendirmesini 41 dolar hedef fiyatla yineledi
- CSX stock rating reiterated at Buy by UBS, price target at $41
- CSX executives to address J.P. Morgan conference in London
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- CSX CEO to speak at Morgan Stanley conference next week
- Jefferies lowers CSX stock price target to $38 from $40, maintains Buy rating
Günlük aralık
32.89 33.59
Yıllık aralık
26.22 37.25
- Önceki kapanış
- 33.43
- Açılış
- 33.51
- Satış
- 32.98
- Alış
- 33.28
- Düşük
- 32.89
- Yüksek
- 33.59
- Hacim
- 26.508 K
- Günlük değişim
- -1.35%
- Aylık değişim
- 2.68%
- 6 aylık değişim
- 13.06%
- Yıllık değişim
- -4.13%
21 Eylül, Pazar