CSX: CSX Corporation
32.98 USD 0.45 (1.35%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CSX a changé de -1.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.89 et à un maximum de 33.59.
Suivez la dynamique CSX Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CSX Nouvelles
- Trump says Union Pacific merger with Norfolk Southern ’sounds good’
- RBC revalorise CSX, affirmant que les actions progresseront quel que soit le résultat des fusions ferroviaires
- How More Railroads Could Cut Pollution and Lighten Traffic
- La notation de l’action CSX relevée à "Surperformance" par RBC Capital suite aux améliorations opérationnelles
- Canadian National Railway: 8.5% Total Return Per Year With Margin Of Safety (NYSE:CNI)
- CSX Corporation (CSX) Corporation Presents at JPMorgan U.S. All Stars Conference Transcript
- CSX à la conférence JPMorgan : efficacité stratégique et croissance
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- Jim Cramer recommande d'acheter cette action industrielle, la qualifiant de "vraiment trop bon marché" | Benzinga France
- CNI & CSX Partner to Expand Intermodal Network to Nashville
- Union Pacific: Solid Fundamentals, Attractive Valuations, And Merger Optionality (UNP)
- CSX Corporation (CSX) Corporation Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna
- CSX à la conférence Laguna de Morgan Stanley : Perspectives de croissance stratégique
- La notation de l’action CSX maintenue à l’achat par UBS, objectif de cours à 41$
- CSX executives to address J.P. Morgan conference in London
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- CSX CEO to speak at Morgan Stanley conference next week
Range quotidien
32.89 33.59
Range Annuel
26.22 37.25
- Clôture Précédente
- 33.43
- Ouverture
- 33.51
- Bid
- 32.98
- Ask
- 33.28
- Plus Bas
- 32.89
- Plus Haut
- 33.59
- Volume
- 26.508 K
- Changement quotidien
- -1.35%
- Changement Mensuel
- 2.68%
- Changement à 6 Mois
- 13.06%
- Changement Annuel
- -4.13%
20 septembre, samedi