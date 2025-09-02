Valute / CSX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CSX: CSX Corporation
32.98 USD 0.45 (1.35%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CSX ha avuto una variazione del -1.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.89 e ad un massimo di 33.59.
Segui le dinamiche di CSX Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSX News
- Trump says Union Pacific merger with Norfolk Southern ’sounds good’
- RBC promuove CSX, prevede guadagni per le azioni in vari scenari di fusione ferroviaria
- RBC upgrades CSX, says shares gain under most rail merger outcomes
- How More Railroads Could Cut Pollution and Lighten Traffic
- Rating del titolo CSX aggiornato a Outperform da RBC Capital
- CSX stock rating upgraded to Outperform by RBC Capital on operational improvements
- Canadian National Railway: 8.5% Total Return Per Year With Margin Of Safety (NYSE:CNI)
- CSX Corporation (CSX) Corporation Presents at JPMorgan U.S. All Stars Conference Transcript
- CSX Corporation (CSX) Corporation Presents at JPMorgan U.S. All Stars Conference - Slideshow (NASDAQ:CSX) 2025-09-17
- CSX alla Conferenza JPMorgan: Efficienza Strategica e Crescita
- CSX at JPMorgan Conference: Strategic Efficiency and Growth
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- CNI & CSX Partner to Expand Intermodal Network to Nashville
- Union Pacific: Solid Fundamentals, Attractive Valuations, And Merger Optionality (UNP)
- Jim Cramer Recommends Buying This Industrial Stock, Calling It 'Way Too Cheap' - CSX (NASDAQ:CSX), Canadian National Railway (NYSE:CNI)
- CSX Corporation (CSX) Corporation Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna
- CSX alla Conferenza Laguna di Morgan Stanley: Approfondimenti sulla Crescita Strategica
- CSX at Morgan Stanley’s Laguna Conference: Strategic Growth Insights
- UBS conferma il rating Buy per il titolo CSX, obiettivo di prezzo a $41
- CSX stock rating reiterated at Buy by UBS, price target at $41
- CSX executives to address J.P. Morgan conference in London
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- CSX CEO to speak at Morgan Stanley conference next week
- Jefferies lowers CSX stock price target to $38 from $40, maintains Buy rating
Intervallo Giornaliero
32.89 33.59
Intervallo Annuale
26.22 37.25
- Chiusura Precedente
- 33.43
- Apertura
- 33.51
- Bid
- 32.98
- Ask
- 33.28
- Minimo
- 32.89
- Massimo
- 33.59
- Volume
- 26.508 K
- Variazione giornaliera
- -1.35%
- Variazione Mensile
- 2.68%
- Variazione Semestrale
- 13.06%
- Variazione Annuale
- -4.13%
20 settembre, sabato