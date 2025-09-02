QuotazioniSezioni
Valute / CSX
Tornare a Azioni

CSX: CSX Corporation

32.98 USD 0.45 (1.35%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CSX ha avuto una variazione del -1.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.89 e ad un massimo di 33.59.

Segui le dinamiche di CSX Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CSX News

Intervallo Giornaliero
32.89 33.59
Intervallo Annuale
26.22 37.25
Chiusura Precedente
33.43
Apertura
33.51
Bid
32.98
Ask
33.28
Minimo
32.89
Massimo
33.59
Volume
26.508 K
Variazione giornaliera
-1.35%
Variazione Mensile
2.68%
Variazione Semestrale
13.06%
Variazione Annuale
-4.13%
20 settembre, sabato