КотировкиРазделы
Валюты / CSX
Назад в Рынок акций США

CSX: CSX Corporation

32.47 USD 0.03 (0.09%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CSX за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.41, а максимальная — 32.81.

Следите за динамикой CSX Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CSX

Дневной диапазон
32.41 32.81
Годовой диапазон
26.22 37.25
Предыдущее закрытие
32.50
Open
32.59
Bid
32.47
Ask
32.77
Low
32.41
High
32.81
Объем
12.784 K
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
1.09%
6-месячное изменение
11.31%
Годовое изменение
-5.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.