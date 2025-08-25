Валюты / CSX
CSX: CSX Corporation
32.47 USD 0.03 (0.09%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CSX за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.41, а максимальная — 32.81.
Следите за динамикой CSX Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
32.41 32.81
Годовой диапазон
26.22 37.25
- Предыдущее закрытие
- 32.50
- Open
- 32.59
- Bid
- 32.47
- Ask
- 32.77
- Low
- 32.41
- High
- 32.81
- Объем
- 12.784 K
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 1.09%
- 6-месячное изменение
- 11.31%
- Годовое изменение
- -5.61%
