CC: Chemours Company (The)
17.25 USD 0.08 (0.47%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CC para hoje mudou para 0.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.11 e o mais alto foi 17.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Chemours Company (The). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CC Notícias
- Deutsche Bank rebaixa Barry Callebaut para "hold" após forte alta das ações
- CEO da Barry Callebaut afirma que empresa precisa reduzir níveis de dívida
- Can UUUU's Rare Earths Revolutionize EV Magnet Supply Chains?
- Goldman Sachs eleva Hershey Co. para "compra" em meio a melhores tendências de mercado
- Coffee prices in New York approach all-time high amid tariffs, Brazil weather
- Goldman Sachs eleva classificação das ações da Hershey para Compra devido a perspectivas melhoradas
- Café arábica atinge máxima em vários meses
- Why Is Corteva Stock Soaring Monday? - Corteva (NYSE:CTVA)
- Café arábica atinge máxima em 4 meses; açúcar e cacau caem
- Mizuho rebaixa Huntsman devido à pressão de importações da China e risco de dividendos
- Energy Fuels stock rises after U.S. rare earths qualified for EV magnets
- Bernstein reiterates Outperform rating on Mondelez stock amid cocoa concerns
- Chemours appoints Mary Cranston as board chair following leadership change
- Chemours appoints new board leadership as chair departs for government role
- Can UUUU and Vulcan Elements Strengthen U.S. Rare Earth Magnet Supply?
- Energy Fuels stock soars after rare earth supply deal with Vulcan Elements
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.33%
- Chemours Enters Strategic Agreement With SRF to Boost Supply
Faixa diária
17.11 17.47
Faixa anual
9.13 22.39
- Fechamento anterior
- 17.17
- Open
- 17.40
- Bid
- 17.25
- Ask
- 17.55
- Low
- 17.11
- High
- 17.47
- Volume
- 1.242 K
- Mudança diária
- 0.47%
- Mudança mensal
- 16.48%
- Mudança de 6 meses
- 28.92%
- Mudança anual
- -15.11%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh