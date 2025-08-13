통화 / CC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CC: Chemours Company (The)
17.00 USD 0.54 (3.08%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CC 환율이 오늘 -3.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.97이고 고가는 17.56이었습니다.
Chemours Company (The) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CC News
- 도이치뱅크, Barry Callebaut 투자의견 ’보유’로 하향 조정
- Deutsche Bank downgrades Barry Callebaut to “hold” after strong share rally
- 배리 칼리바우트 CEO, 부채 수준 감축 필요 - 보고서
- Barry Callebaut debt must come down, CEO says
- [아침밥] 키움증권 "오리온 중국 매출·원가 안정화 호재로 내년 기대"
- Can UUUU's Rare Earths Revolutionize EV Magnet Supply Chains?
- 골드만삭스, 허쉬 투자의견 ’매수’로 상향... 시장 점유율 개선
- Goldman Sachs upgrades Hershey Co. to "buy" amid improved market share trends
- Coffee prices in New York approach all-time high amid tariffs, Brazil weather
- 골드만삭스, 허쉬의 가격 결정력이 높은 코코아 비용 상쇄할 것
- Goldman Sachs upgrades Hershey stock rating to Buy on improved outlook
- Why Is Corteva Stock Soaring Monday? - Corteva (NYSE:CTVA)
- 미즈호, 중국 수입 압력과 배당금 리스크로 헌츠맨 등급 하향 조정
- Mizuho downgrades Huntsman on China import pressure, dividend risk
- Energy Fuels stock rises after U.S. rare earths qualified for EV magnets
- Bernstein reiterates Outperform rating on Mondelez stock amid cocoa concerns
- Chemours appoints Mary Cranston as board chair following leadership change
- Chemours appoints new board leadership as chair departs for government role
- Can UUUU and Vulcan Elements Strengthen U.S. Rare Earth Magnet Supply?
- Energy Fuels stock soars after rare earth supply deal with Vulcan Elements
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.33%
- Chemours Enters Strategic Agreement With SRF to Boost Supply
- DuPont subsidiary Qnity issues $1.75 billion in notes ahead of planned spin-off
- Samsung qualifies Chemours’ cooling fluid for data center SSDs
일일 변동 비율
16.97 17.56
년간 변동
9.13 22.39
- 이전 종가
- 17.54
- 시가
- 17.56
- Bid
- 17.00
- Ask
- 17.30
- 저가
- 16.97
- 고가
- 17.56
- 볼륨
- 4.087 K
- 일일 변동
- -3.08%
- 월 변동
- 14.79%
- 6개월 변동
- 27.06%
- 년간 변동율
- -16.34%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K