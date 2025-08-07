Währungen / CC
CC: Chemours Company (The)
17.54 USD 0.37 (2.15%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CC hat sich für heute um 2.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.11 bis zu einem Hoch von 17.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Chemours Company (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CC News
Tagesspanne
17.11 17.66
Jahresspanne
9.13 22.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.17
- Eröffnung
- 17.40
- Bid
- 17.54
- Ask
- 17.84
- Tief
- 17.11
- Hoch
- 17.66
- Volumen
- 5.458 K
- Tagesänderung
- 2.15%
- Monatsänderung
- 18.43%
- 6-Monatsänderung
- 31.09%
- Jahresänderung
- -13.68%
