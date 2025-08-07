KurseKategorien
Währungen / CC
Zurück zum Aktien

CC: Chemours Company (The)

17.54 USD 0.37 (2.15%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CC hat sich für heute um 2.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.11 bis zu einem Hoch von 17.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die Chemours Company (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CC News

Tagesspanne
17.11 17.66
Jahresspanne
9.13 22.39
Vorheriger Schlusskurs
17.17
Eröffnung
17.40
Bid
17.54
Ask
17.84
Tief
17.11
Hoch
17.66
Volumen
5.458 K
Tagesänderung
2.15%
Monatsänderung
18.43%
6-Monatsänderung
31.09%
Jahresänderung
-13.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K