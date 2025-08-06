Валюты / CC
CC: Chemours Company (The)
17.08 USD 0.20 (1.16%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CC за сегодня изменился на -1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.95, а максимальная — 17.46.
Следите за динамикой Chemours Company (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CC
- Coffee prices in New York approach all-time high amid tariffs, Brazil weather
- Goldman Sachs: ценовая политика Hershey поможет справиться с высокой стоимостью какао
- Goldman Sachs повышает рейтинг акций Hershey до "Покупать" на фоне улучшения перспектив
- Goldman Sachs upgrades Hershey stock rating to Buy on improved outlook
- Why Is Corteva Stock Soaring Monday? - Corteva (NYSE:CTVA)
- Mizuho понижает рейтинг Huntsman из-за давления импорта из Китая и риска для дивидендов
- Mizuho downgrades Huntsman on China import pressure, dividend risk
- Energy Fuels stock rises after U.S. rare earths qualified for EV magnets
- Bernstein reiterates Outperform rating on Mondelez stock amid cocoa concerns
- Chemours appoints Mary Cranston as board chair following leadership change
- Chemours appoints new board leadership as chair departs for government role
- Can UUUU and Vulcan Elements Strengthen U.S. Rare Earth Magnet Supply?
- Energy Fuels stock soars after rare earth supply deal with Vulcan Elements
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.33%
- Chemours Enters Strategic Agreement With SRF to Boost Supply
- DuPont subsidiary Qnity issues $1.75 billion in notes ahead of planned spin-off
- Samsung qualifies Chemours’ cooling fluid for data center SSDs
- Chemours Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates on Higher Volumes
- Hartree in talks to buy major cocoa trader Touton, sources say
- Chemours Stock: Solid Q2 And Legal Progress Are Bullish (Upgrade) (NYSE:CC)
- DuPont stock price target raised to $94 from $93 at RBC Capital
- Truist Securities reiterates Buy rating on Chemours stock amid operational challenges
- DuPont stock price target raised to $92 from $87 at KeyBanc on electronics strength
- The Chemours Company (CC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
16.95 17.46
Годовой диапазон
9.13 22.39
- Предыдущее закрытие
- 17.28
- Open
- 17.32
- Bid
- 17.08
- Ask
- 17.38
- Low
- 16.95
- High
- 17.46
- Объем
- 5.381 K
- Дневное изменение
- -1.16%
- Месячное изменение
- 15.33%
- 6-месячное изменение
- 27.65%
- Годовое изменение
- -15.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.