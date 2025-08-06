КотировкиРазделы
CC: Chemours Company (The)

17.08 USD 0.20 (1.16%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CC за сегодня изменился на -1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.95, а максимальная — 17.46.

Следите за динамикой Chemours Company (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
16.95 17.46
Годовой диапазон
9.13 22.39
Предыдущее закрытие
17.28
Open
17.32
Bid
17.08
Ask
17.38
Low
16.95
High
17.46
Объем
5.381 K
Дневное изменение
-1.16%
Месячное изменение
15.33%
6-месячное изменение
27.65%
Годовое изменение
-15.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.