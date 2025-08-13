Devises / CC
CC: Chemours Company (The)
17.00 USD 0.54 (3.08%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CC a changé de -3.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.97 et à un maximum de 17.56.
Suivez la dynamique Chemours Company (The). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CC Nouvelles
- Deutsche Bank dégrade Barry Callebaut à "conserver" après un fort rallye boursier
- Le PDG de Barry Callebaut affirme que l’entreprise doit réduire sa dette
- Can UUUU's Rare Earths Revolutionize EV Magnet Supply Chains?
- Goldman Sachs relève Hershey Co. à "acheter" suite à l’amélioration des parts de marché
- Coffee prices in New York approach all-time high amid tariffs, Brazil weather
- Les actions de Hershey bondissent de 3 % après la double mise à niveau de Goldman Sachs
- Goldman Sachs relève la note de l’action Hershey à l’achat grâce à des perspectives améliorées
- Why Is Corteva Stock Soaring Monday? - Corteva (NYSE:CTVA)
- Mizuho dégrade Huntsman en raison de la pression des importations chinoises et du risque sur les dividendes
- Energy Fuels stock rises after U.S. rare earths qualified for EV magnets
- Bernstein reiterates Outperform rating on Mondelez stock amid cocoa concerns
- Chemours appoints Mary Cranston as board chair following leadership change
- Chemours appoints new board leadership as chair departs for government role
- Can UUUU and Vulcan Elements Strengthen U.S. Rare Earth Magnet Supply?
- Energy Fuels stock soars after rare earth supply deal with Vulcan Elements
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.33%
- Chemours Enters Strategic Agreement With SRF to Boost Supply
- DuPont subsidiary Qnity issues $1.75 billion in notes ahead of planned spin-off
- Samsung qualifies Chemours’ cooling fluid for data center SSDs
Range quotidien
16.97 17.56
Range Annuel
9.13 22.39
- Clôture Précédente
- 17.54
- Ouverture
- 17.56
- Bid
- 17.00
- Ask
- 17.30
- Plus Bas
- 16.97
- Plus Haut
- 17.56
- Volume
- 4.087 K
- Changement quotidien
- -3.08%
- Changement Mensuel
- 14.79%
- Changement à 6 Mois
- 27.06%
- Changement Annuel
- -16.34%
20 septembre, samedi