CC: Chemours Company (The)

17.54 USD 0.37 (2.15%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CCの今日の為替レートは、2.15%変化しました。日中、通貨は1あたり17.11の安値と17.66の高値で取引されました。

Chemours Company (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
17.11 17.66
1年のレンジ
9.13 22.39
以前の終値
17.17
始値
17.40
買値
17.54
買値
17.84
安値
17.11
高値
17.66
出来高
5.458 K
1日の変化
2.15%
1ヶ月の変化
18.43%
6ヶ月の変化
31.09%
1年の変化
-13.68%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K