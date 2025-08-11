通貨 / CC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CC: Chemours Company (The)
17.54 USD 0.37 (2.15%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CCの今日の為替レートは、2.15%変化しました。日中、通貨は1あたり17.11の安値と17.66の高値で取引されました。
Chemours Company (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CC News
- ドイツ銀行、株価急騰を受けてバリー・カレボーを「ホールド」に格下げ
- Deutsche Bank downgrades Barry Callebaut to “hold” after strong share rally
- バリー・カレボー社CEO、債務水準の削減が必要と発言―報道
- Barry Callebaut debt must come down, CEO says
- Can UUUU's Rare Earths Revolutionize EV Magnet Supply Chains?
- ゴールドマン・サックス、市場シェア改善を受けハーシーを「買い」に格上げ
- Goldman Sachs upgrades Hershey Co. to "buy" amid improved market share trends
- Coffee prices in New York approach all-time high amid tariffs, Brazil weather
- Goldman Sachs upgrades Hershey stock rating to Buy on improved outlook
- Why Is Corteva Stock Soaring Monday? - Corteva (NYSE:CTVA)
- みずほ、中国からの輸入圧力と配当リスクでハンツマンを格下げ
- Mizuho downgrades Huntsman on China import pressure, dividend risk
- Energy Fuels stock rises after U.S. rare earths qualified for EV magnets
- Bernstein reiterates Outperform rating on Mondelez stock amid cocoa concerns
- Chemours appoints Mary Cranston as board chair following leadership change
- Chemours appoints new board leadership as chair departs for government role
- Can UUUU and Vulcan Elements Strengthen U.S. Rare Earth Magnet Supply?
- Energy Fuels stock soars after rare earth supply deal with Vulcan Elements
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.33%
- Chemours Enters Strategic Agreement With SRF to Boost Supply
- DuPont subsidiary Qnity issues $1.75 billion in notes ahead of planned spin-off
- Samsung qualifies Chemours’ cooling fluid for data center SSDs
- Chemours Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates on Higher Volumes
- Hartree in talks to buy major cocoa trader Touton, sources say
1日のレンジ
17.11 17.66
1年のレンジ
9.13 22.39
- 以前の終値
- 17.17
- 始値
- 17.40
- 買値
- 17.54
- 買値
- 17.84
- 安値
- 17.11
- 高値
- 17.66
- 出来高
- 5.458 K
- 1日の変化
- 2.15%
- 1ヶ月の変化
- 18.43%
- 6ヶ月の変化
- 31.09%
- 1年の変化
- -13.68%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K