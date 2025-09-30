- Visão do mercado
BUFQ: FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
A taxa do BUFQ para hoje mudou para -0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.66 e o mais alto foi 34.82.
Veja a dinâmica do par de moedas FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BUFQ hoje?
Hoje FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs (BUFQ) está avaliado em 34.77. O instrumento é negociado dentro de -0.09%, o fechamento de ontem foi 34.80, e o volume de negociação atingiu 427. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BUFQ em tempo real.
As ações de FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs pagam dividendos?
Atualmente FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs está avaliado em 34.77. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 15.17% e USD. Monitore os movimentos de BUFQ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BUFQ?
Você pode comprar ações de FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs (BUFQ) pelo preço atual 34.77. Ordens geralmente são executadas perto de 34.77 ou 35.07, enquanto 427 e 0.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BUFQ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BUFQ?
Investir em FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs envolve considerar a faixa anual 26.89 - 35.17 e o preço atual 34.77. Muitos comparam 2.96% e 16.91% antes de enviar ordens em 34.77 ou 35.07. Estude as mudanças diárias de preço de BUFQ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF?
O maior preço de FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) no último ano foi 35.17. As ações oscilaram bastante dentro de 26.89 - 35.17, e a comparação com 34.80 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF?
O menor preço de FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) no ano foi 26.89. A comparação com o preço atual 34.77 e 26.89 - 35.17 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BUFQ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BUFQ?
No passado FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.80 e 15.17% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 34.80
- Open
- 34.74
- Bid
- 34.77
- Ask
- 35.07
- Low
- 34.66
- High
- 34.82
- Volume
- 427
- Mudança diária
- -0.09%
- Mudança mensal
- 2.96%
- Mudança de 6 meses
- 16.91%
- Mudança anual
- 15.17%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8