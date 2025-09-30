クォートセクション
通貨 / BUFQ
BUFQ: FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs

34.75 USD 0.05 (0.14%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BUFQの今日の為替レートは、-0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり34.68の安値と34.81の高値で取引されました。

FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

BUFQ株の現在の価格は？

FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFsの株価は本日34.75です。-0.14%内で取引され、前日の終値は34.80、取引量は68に達しました。BUFQのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFsの株は配当を出しますか？

FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFsの現在の価格は34.75です。配当方針は会社によりますが、投資家は15.10%やUSDにも注目します。BUFQの動きはライブチャートで確認できます。

BUFQ株を買う方法は？

FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFsの株は現在34.75で購入可能です。注文は通常34.75または35.05付近で行われ、68や0.03%が市場の動きを示します。BUFQの最新情報はライブチャートで確認できます。

BUFQ株に投資する方法は？

FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFsへの投資では、年間の値幅26.89 - 35.17と現在の34.75を考慮します。注文は多くの場合34.75や35.05で行われる前に、2.90%や16.85%と比較されます。BUFQの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETFの株の最高値は？

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETFの過去1年の最高値は35.17でした。26.89 - 35.17内で株価は大きく変動し、34.80と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETFの株の最低値は？

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF(BUFQ)の年間最安値は26.89でした。現在の34.75や26.89 - 35.17と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUFQの動きはライブチャートで確認できます。

BUFQの株式分割はいつ行われましたか？

FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.80、15.10%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
34.68 34.81
1年のレンジ
26.89 35.17
以前の終値
34.80
始値
34.74
買値
34.75
買値
35.05
安値
34.68
高値
34.81
出来高
68
1日の変化
-0.14%
1ヶ月の変化
2.90%
6ヶ月の変化
16.85%
1年の変化
15.10%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8