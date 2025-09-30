- 概要
BUFQ: FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQの今日の為替レートは、-0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり34.68の安値と34.81の高値で取引されました。
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BUFQ株の現在の価格は？
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFsの株価は本日34.75です。-0.14%内で取引され、前日の終値は34.80、取引量は68に達しました。BUFQのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFsの株は配当を出しますか？
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFsの現在の価格は34.75です。配当方針は会社によりますが、投資家は15.10%やUSDにも注目します。BUFQの動きはライブチャートで確認できます。
BUFQ株を買う方法は？
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFsの株は現在34.75で購入可能です。注文は通常34.75または35.05付近で行われ、68や0.03%が市場の動きを示します。BUFQの最新情報はライブチャートで確認できます。
BUFQ株に投資する方法は？
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFsへの投資では、年間の値幅26.89 - 35.17と現在の34.75を考慮します。注文は多くの場合34.75や35.05で行われる前に、2.90%や16.85%と比較されます。BUFQの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETFの株の最高値は？
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETFの過去1年の最高値は35.17でした。26.89 - 35.17内で株価は大きく変動し、34.80と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETFの株の最低値は？
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF(BUFQ)の年間最安値は26.89でした。現在の34.75や26.89 - 35.17と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUFQの動きはライブチャートで確認できます。
BUFQの株式分割はいつ行われましたか？
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.80、15.10%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 34.80
- 始値
- 34.74
- 買値
- 34.75
- 買値
- 35.05
- 安値
- 34.68
- 高値
- 34.81
- 出来高
- 68
- 1日の変化
- -0.14%
- 1ヶ月の変化
- 2.90%
- 6ヶ月の変化
- 16.85%
- 1年の変化
- 15.10%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8