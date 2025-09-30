- Aperçu
BUFQ: FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
Le taux de change de BUFQ a changé de 0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.72 et à un maximum de 34.95.
Suivez la dynamique FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BUFQ aujourd'hui ?
L'action FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs est cotée à 34.80 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.26%, a clôturé hier à 34.71 et son volume d'échange a atteint 231. Le graphique en temps réel du cours de BUFQ présente ces mises à jour.
L'action FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs verse-t-elle des dividendes ?
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs est actuellement valorisé à 34.80. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 15.27% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BUFQ.
Comment acheter des actions BUFQ ?
Vous pouvez acheter des actions FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs au cours actuel de 34.80. Les ordres sont généralement placés à proximité de 34.80 ou de 35.10, le 231 et le 0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BUFQ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BUFQ ?
Investir dans FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.89 - 35.17 et le prix actuel 34.80. Beaucoup comparent 3.05% et 17.01% avant de passer des ordres à 34.80 ou 35.10. Consultez le graphique du cours de BUFQ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF ?
Le cours le plus élevé de FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF l'année dernière était 35.17. Au cours de 26.89 - 35.17, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 34.71 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF ?
Le cours le plus bas de FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) sur l'année a été 26.89. Sa comparaison avec 34.80 et 26.89 - 35.17 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BUFQ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BUFQ a-t-elle été divisée ?
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 34.71 et 15.27% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 34.71
- Ouverture
- 34.77
- Bid
- 34.80
- Ask
- 35.10
- Plus Bas
- 34.72
- Plus Haut
- 34.95
- Volume
- 231
- Changement quotidien
- 0.26%
- Changement Mensuel
- 3.05%
- Changement à 6 Mois
- 17.01%
- Changement Annuel
- 15.27%
