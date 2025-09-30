- Panoramica
BUFQ: FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
Il tasso di cambio BUFQ ha avuto una variazione del -0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.68 e ad un massimo di 34.78.
Segui le dinamiche di FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BUFQ oggi?
Oggi le azioni FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs sono prezzate a 34.76. Viene scambiato all'interno di -0.11%, la chiusura di ieri è stata 34.80 e il volume degli scambi ha raggiunto 23. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BUFQ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs pagano dividendi?
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs è attualmente valutato a 34.76. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 15.14% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BUFQ.
Come acquistare azioni BUFQ?
Puoi acquistare azioni FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs al prezzo attuale di 34.76. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 34.76 o 35.06, mentre 23 e 0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BUFQ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BUFQ?
Investire in FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs implica considerare l'intervallo annuale 26.89 - 35.17 e il prezzo attuale 34.76. Molti confrontano 2.93% e 16.88% prima di effettuare ordini su 34.76 o 35.06. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BUFQ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF?
Il prezzo massimo di FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF nell'ultimo anno è stato 35.17. All'interno di 26.89 - 35.17, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 34.80 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF?
Il prezzo più basso di FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) nel corso dell'anno è stato 26.89. Confrontandolo con gli attuali 34.76 e 26.89 - 35.17 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BUFQ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BUFQ?
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 34.80 e 15.14%.
- Chiusura Precedente
- 34.80
- Apertura
- 34.74
- Bid
- 34.76
- Ask
- 35.06
- Minimo
- 34.68
- Massimo
- 34.78
- Volume
- 23
- Variazione giornaliera
- -0.11%
- Variazione Mensile
- 2.93%
- Variazione Semestrale
- 16.88%
- Variazione Annuale
- 15.14%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8