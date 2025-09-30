QuotazioniSezioni
Valute / BUFQ
Tornare a Azioni

BUFQ: FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs

34.76 USD 0.04 (0.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BUFQ ha avuto una variazione del -0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.68 e ad un massimo di 34.78.

Segui le dinamiche di FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BUFQ oggi?

Oggi le azioni FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs sono prezzate a 34.76. Viene scambiato all'interno di -0.11%, la chiusura di ieri è stata 34.80 e il volume degli scambi ha raggiunto 23. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BUFQ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs pagano dividendi?

FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs è attualmente valutato a 34.76. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 15.14% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BUFQ.

Come acquistare azioni BUFQ?

Puoi acquistare azioni FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs al prezzo attuale di 34.76. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 34.76 o 35.06, mentre 23 e 0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BUFQ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BUFQ?

Investire in FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs implica considerare l'intervallo annuale 26.89 - 35.17 e il prezzo attuale 34.76. Molti confrontano 2.93% e 16.88% prima di effettuare ordini su 34.76 o 35.06. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BUFQ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF?

Il prezzo massimo di FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF nell'ultimo anno è stato 35.17. All'interno di 26.89 - 35.17, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 34.80 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF?

Il prezzo più basso di FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) nel corso dell'anno è stato 26.89. Confrontandolo con gli attuali 34.76 e 26.89 - 35.17 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BUFQ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BUFQ?

FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 34.80 e 15.14%.

Intervallo Giornaliero
34.68 34.78
Intervallo Annuale
26.89 35.17
Chiusura Precedente
34.80
Apertura
34.74
Bid
34.76
Ask
35.06
Minimo
34.68
Massimo
34.78
Volume
23
Variazione giornaliera
-0.11%
Variazione Mensile
2.93%
Variazione Semestrale
16.88%
Variazione Annuale
15.14%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8